19-jähriger liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Als eine Streifenbesatzung in Weilheim einen Autofahrer kontrollieren will, gibt er Vollgas. Die Polizei ruft sogar einen Hubschrauber zu Hilfe, um den Mann zu stoppen.

Am Sonntag fiel einer Streife der Polizeiinspektion Weilheim gegen 16:30 Uhr der Fahrer eines grauen Audi A4 in Weilheim auf. Aufgrund von Einsätzen in der Vergangenheit war den Beamten bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Beim Versuch, den Fahrer im Unteren Graben zu stoppen, gab der Fahrer laut Polizeibericht Gas und flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Oderding.

Geschwindigkeitsbeschränkungen, rote Ampeln oder Gegenverkehr hielten den 19-Jährigen aus Marktoberdorf nicht auf und er versuchte weiterhin, sich über Feldwege und sogar querfeldein dem Zugriff der Polizei zu entziehen. In der Huglfinger Straße auf Höhe des Ammerbergweges in Polling schnitt der Marktoberdorfer die Kurve laut Polizei so massiv, dass ein roter Wagen im Gegenverkehr abbremsen und ins Bankett ausweichen musste. Da der junge Mann ins angrenzende Wohngebiet flüchtete, wurde die Verfolgungsfahrt massiv reduziert, um keine Anwohner zu gefährden.

Der Mann flüchtet in ein Wohngebiet und rast mit seinem Auto querfeldein

Zwischenzeitlich verlor das Großaufgebot aus Streifen aus Weilheim und Schongau, einem Einsatzzug der Grenzpolizeiinspektion Murnau und einem Polizeihubschrauber den Mann aus den Augen, fand ihn aber auf der Staatsstraße 2058 zwischen Weilheim und Oderding wieder. Kurz nach der Ammerbrücke, auf Höhe der Dorfstraße in Oderding, prallte der junge Mann laut Bericht der Polizei frontal gegen ein Schild, touchierte ein Verkehrszeichen und fuhr sich in einem Graben fest. Mit aller Kraft versuchte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug aus dem Graben zu befreien, konnte aber durch zwei Streifen eingekesselt werden. Widerstandslos konnten dann der Fahrer und seine junge Beifahrerin unverletzt festgenommen werden. Zusätzlich zu einem ganzen Katalog von Straftaten, für die sich der junge Mann verantworten muss, wurde sein Fahrzeug noch vor Ort beschlagnahmt.

Die Polizei Weilheim bittet in diesem Zusammenhang den Fahrer des roten Pkw, der in der Huglfinger Straße in Polling anhalten musste, sowie weitere Zeugen, die bei der rücksichtslosen Fahrt des jungen Mannes gefährdet wurden, sich bei der Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. (AZ)

