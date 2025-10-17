2.245 Dienstjahre für die VR Bank

Ein gelungener Abend der Wertschätzung, Begegnung und Magie: Im Zaubertheater VERSCHMITTST in Weilheim ehrte die neu fusionierte VR Bank Starnberg-Zugspitze eG am 14. Oktober 2025 die langjährigen Mitarbeitenden beider Fusionshäuser sowie diejenigen, die im Jahr 2025 in den Ruhestand oder in Altersteilzeit wechseln. In seiner Rede würdigte der Vorstandsvorsitzende Thomas Vogl die Treue der 68 Anwesenden zur VR Bank und die Mehrwerte, die diese zum Erfolg der nun verschmolzenen Häuser beigetragen haben. „Addieren wir die Betriebszugehörigkeit unserer Jubilare zusammen, kommen wir auf stolze 2.245 Jahre! Ihr habt Fusionen und Wandel mitgetragen, euch neuen Aufgaben gestellt und dabei nie den Blick für das Wesentliche verloren: Den Menschen“, so Vogl.

Für besondere Stimmung sorgte im Anschluss an die Ehrungen die Zaubershow „Magische Momente“ mit Stefan Schmitt. Mit einer Mischung aus Illusion, Humor und mentalmagischen Experimenten, verzauberte der Künstler das Publikum und ließ den Abend in stimmungsvoller Atmosphäre ausklingen. Die VR Bank Starnberg-Zugspitze eG verabschiedet Ende 2025 insgesamt 14 Mitarbeitende in den wohlverdienten Ruhestand.

