34-Jähriger attackiert in Weilheim Frau und zwei weitere Männer

Ein Pärchen streitet sich nachts in Weilheim auf der Straße. Der Mann schlägt die Frau, zwei Männer eilen zur Hilfe und werden ebenfalls attackiert.

Eine handfeste Schlägerei mit vier beteiligten Personen hat sich am Sonntag um kurz nach Mitternacht in der Oberen Stadt in Weilheim ereignet. Nach Darstellung der Weilheimer Polizei geriet ein Pärchen aus Weilheim auf der Straße in einen Streit, in dessen Verlauf der 34-Jährige die 27-Jährige mit ihrer Handtasche traktierte, ihren Kopf gegen ein Schaufenster schlug und sie dabei leicht verletzte. Ferner beschädigte der Mann das Mobiltelefon der Frau.

Weilheim: Zwei Männer zeigen Zivilcourage und werden ebenfalls attackiert

Zwei Passanten, ein 25-Jähriger aus München und ein 33-Jähriger aus Weilheim, wollten eingreifen, doch auch sie wurden von dem 34-Jährigen attackiert, teilt die Polizei mit. Die beiden wurden durch Faustschläge auf Mund und Wange leicht verletzt. Der Täter und die Frau waren laut Polizei stark betrunken, die beiden Helfer hingegen nüchtern. (lt)

