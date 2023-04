34-Jähriger aus Hohenpeißenberg wird betrunken an Tankstelle erwischt

Ein 34-Jähriger aus Hohenpeißenberg fährt betrunken zur Tankstelle. Den informierten Polizisten fällt vor Ort noch etwas an seinem Fahrzeug auf.

Ordentlich getankt hatte am Samstag, 15. April, ein 34-Jähriger aus Hohenpeißenberg bereits, als er gegen 21.20 Uhr mit dem Auto an der Tankstelle in der Pütrichstraße in Weilheim stoppte. Die informierte Polizei stellte einen Wert von über zwei Promille bei dem Mann fest, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Weilheim.

Hohenpeißenberger streitet Fahrt gegenüber der Polizei ab

Der Mann stritt aber jegliche vorausgegangene Fahrt ab. Da die Videoaufzeichnung der Tankstelle aber eindeutig belegt, dass er gefahren ist, wurden eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Am Pkw ist dazu noch ein frischer Unfallschaden sichtbar gewesen, zu dessen Herkunft noch Ermittlungen angestellt werden müssen. (AZ)