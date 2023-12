Versuchte Tötung: 46-Jähriger sticht mit Messer auf Frau ein

Ein Mann soll eine 40-Jährige in Weilheim schwer mit einem Messer verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln gegen einen 46-Jährigen wegen versuchter Tötung.

Über den Notruf der Integrierten Rettungsleitstelle ist am Montagabend ein Anruf eingegangen: Eine Frau in Weilheim sei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten die 40-Jährige in einem Wohnhaus schwer verletzt vor. Sie wurde sofort in eine Klinik gebracht, wo sie noch in der Nacht notoperiert wurde. Die Frau befindet sich nach Auskunft der behandelnden Ärzte inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Tatverdacht richtete sich gegen einen 46-jährigen Mann, der mit der Frau seit längerer Zeit eine Beziehung führt. Er soll der Frau mit einem Messer eine Verletzung im Halsbereich zugefügt haben und anschließend mit einem Auto geflüchtet sein. An der Fahndung beteiligten zahlreiche Streifenwagenbesatzungen von Polizeidienststellen aus der Region und ein Polizeihubschrauber. Um kurz nach 2 Uhr morgens konnte der Gesuchte festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben werden. Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Tötungsdelikts ermittelt. (AZ)