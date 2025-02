Angebliche Handwerker prellen Rentner in Weilheim

Vier unseriösen Handwerkern ist ein 75-jähriger Rentner in Weilheim auf den Leim gegangen. Sie klingelten bei ihm und boten an, für einen mittleren dreistelligen Betrag das Dach eines Carports zu erneuern. Dies wurde abgelehnt, aber auf eine mögliche Reparatur des Daches eines kleinen Holzschuppens verwiesen. Sofort machten sich die Männer ans Werk und ließen den Mann in dem Glauben, dass dies in etwa das gleiche Geld kosten würde, berichtet die Polizei. Sie gingen jedoch dermaßen dilettantisch vor, dass keine Rede von qualitativer Arbeit sein kann. Schlussendlich stellten sie knapp 16.000 Euro in Rechnung. Komplett überrumpelt zahlte der Rentner fast 10.000 Euro. Trotzdem forderten die Unbekannten vehement weiteres Geld. Erst als der Weilheimer mit der Polizei drohte, verschwanden die Männer mit einem Kastenwagen mit Münchener Kennzeichen. Eine anschließende Fahndung verlief ergebnislos. (AZ)

