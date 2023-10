Angriff auf Polizeibeamte in Weilheim

Ein Mann behindert erst den Verkehr an einer Kreuzung in Weilheim und randaliert im Anschluss in der Ausnüchterungszelle weiter. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Eigentlich sollte der stark angetrunkene Mann nur nach Hause gefahren werden, nachdem er am Freitag, 29. September, um 19 Uhr, auf der Weilheimer Rathauskreuzung den Verkehr behinderte. Beim Versuch ihm das zu vermitteln, griff er einen Beamten der Polizei Weilheim an und nahm ihn in den Schwitzkasten, teilt die Polizeiinspektion Weilheim in ihrem Pressebericht mit.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs

Mit mehreren Streifenbesatzungen konnte der Mann gefesselt zur Ausnüchterung in eine Zeller gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Dort randalierte er weiter, zerstörte teile der Zelleneinrichtung, kotete auf den Boden der Zelle und musste schließlich aufgrund Eigengefährdung in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Die durchgängigen Beleidigungen zum Nachteil der Beamten rundeten das Verhalten ab. Aufgrund seiner Alkoholisierung ordnete die Staatsanwaltschaft zuvor noch eine Blutentnahme an. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstand, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und weiterer Delikte. (AZ)

