Arbeiten am Bahnnetz im Werdenfels beeinträchtigen Zugverkehr

Die Deutsche Bahn investiert rund 100 Million Euro ins Streckennetz im Werdenfels. Wo und wann Bahnreisende in den nächsten Monaten mit Behinderungen rechnen müssen.

Die Modernisierungsarbeiten der Deutschen Bahn (DB) im Werdenfels gehen weiter. Seit dem 21. März erneuert die DB die komplette Oberleitungsanlage auf der 35 Kilometer langen Kochelseebahn. Mit fast 600 neuen Oberleitungsmasten wird die Anlage fit für die Zukunft gemacht. Ziel ist ein robuster und pünktlicher Zugverkehr. Die Strecke zwischen Tutzing und Kochel bleibt noch bis zum 10. August für den Zugverkehr gesperrt. Die ursprünglich für den 4. August geplante Wiederinbetriebnahme des Abschnitts zwischen Tutzing und Penzberg verzögert sich um eine Woche, informiert die DB. Neben dem äußerst anspruchsvollen Baugrund haben unter anderem auch der Starkregen und die extremen Sturmböen Mitte Juli dazu geführt, dass sich die Arbeiten verzögerten. Auch Personalengpässe bei den beauftragten Baufirmen seien ein Grund für die einwöchige Verschiebung.

Am 11. August verkürzt sich der Bauabschnitt dann wie geplant auf die Strecke zwischen Penzberg und Kochel. Für die Fahrgäste haben DB Regio Bayern und der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. So werden die Züge bis 10. August zwischen Tutzing und Kochel und anschließend bis 16. September sowie vom 5. Oktober bis 10. Dezember nur noch zwischen Penzberg und Kochel durch Busse ersetzt.

Ab 31. Juli baut die Deutsche Bahn zwischen Weilheim und Murnau

Zusätzlich laufen auch die Arbeiten zur Gleiserneuerung im Werdenfels auf Hochtouren. Nachdem vom 12. Juni bis 13. Juli Schienen, Schwellen und der Gleisunterbau zwischen Tutzing und Weilheim erneuert wurden, steht ab dem 31. Juli der Abschnitt zwischen Weilheim und Murnau an. Hier werden bis zum 17. August südlich des ehemaligen Bahnhofs Polling, nördlich des Bahnhofs Huglfing sowie am Nordkopf des Bahnhofs Uffing und zwischen Uffing und Murnau insgesamt 11.400 Meter Schienen, 9500 Schwellen und der Gleisunterbau modernisiert. Die DB setzt damit ihr Investitionsprogramm für die Bahnstrecken in den Regionen Werdenfels und Oberland im Volumen von über 100 Millionen Euro fort. Im Arbeitsprogramm für 2023 steht die Erneuerung von insgesamt rund 45 Kilometer Gleis. Nach den Abschnitten Tutzing–Weilheim und Weilheim–Murnau (31. Juli bis 17. August) sind die Strecken Murnau–Garmisch-Partenkirchen (28. August bis 6. September), Garmisch-Partenkirchen–Griesen (7. September bis 5. Oktober) sowie Garmisch-Partenkirchen–Mittenwald (6. Oktober bis 9. Dezember) an der Reihe.

Daneben stehen schon länger geplante Instandhaltungsmaßnahmen im Netz an – darunter unter anderem Gleis- und Stellwerksarbeiten auf der Außerfernbahn zwischen Garmisch-Partenkirchen und Pfronten-Steinach (31. August bis 16. September) sowie Brückenbauarbeiten zwischen München und Starnberg vom 20. August bis 4. September. Aufgrund von notwendigen Mess- und Instandsetzungsarbeiten an einer Stützwand bleibt der Bahnverkehr auf dem Streckenabschnitt zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald bis Dezember weiterhin unterbrochen. Auf der Strecke Murnau–Oberammergau laufen aktuell nach einer längeren Sperrung unter anderem wegen hitzebedingter Gleisunebenheiten und Sturmschäden die letzten Reparaturarbeiten, sodass der Zugverkehr voraussichtlich am 31. Juli wieder aufgenommen werden kann. (AZ)

