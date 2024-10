Autofahrer fährt mit Absicht einen Fußgänger an

Zu äußerst aggressivem Verhalten kam es am Freitagnachmittag in Weilheim. Dem Polizeibericht der örtlichen Polizeiinspektion zufolge lief ein 42-jähriger Weilheimer gegen 16 Uhr zusammen mit einem Freund über den Edeka-Parkplatz in Weilheim. Unvermittelt fuhr ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit an dem Geschädigten vorbei und traf diesen beinahe.

Aggressiver Fahrzeugführer kommt offenbar aus Brandenburg

Der Geschädigte rief den Fahrzeugführer hinterher und klappte dessen Außenspiegel ein, worauf dieser mit seinem PKW umdrehte und gezielt auf den Geschädigten zufuhr. Hierbei landete der Geschädigte auf der Motorhaube des Fahrzeugs und prellte sich hierbei die Hand und Rippen. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Ford SUV mit einem CA-Kennzeichen. Das Kennzeichen CA steht für Calau und wird im Landkreis Oberspreewald-Lausitz verwendet. Auf der Heckscheibe des SUV prangt ein Aufkleber mit der Aufschrift „Spreewald VET“.

Die Polizeiinspektion Weilheim bittet unter der Telefonnummer 0881 6400 um sachdienliche Hinweise. (AZ)