Beschäftigte erleiden Rauchgasvergiftung bei Brand in Firma

Am Freitag geriet eine Absaugmaschine in einer Weilheimer Firma in der Holzhofstaße gegen 9.40 Uhr in Brand. Bei den Löscharbeiten erlitten zwei Mitarbeiter leichte Verletzungen. Sie mussten wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus Weilheim behandelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Weilheim lüftete die Halle. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt, heißt es von der Polizei Weilheim. Brandursache war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. (AZ)