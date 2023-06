Betrunkener Mann sorgt im Weilheimer Krankenhaus für Polizeieinsatz

Offensichtlich stark alkoholisiert kommt ein Mann ins Weilheimer Krankenhaus. Weil ihm seiner Meinung nach nicht ausreichend geholfen wird, wird er aggressiv.

Am Dienstag kurz vor Mittag erschien ein 37 Jahre alter Schongauer im Krankenhaus Weilheim und bat nach Angaben der Polizei in Weilheim undifferenziert um Hilfe.

Nachdem ihm seiner Meinung nach nicht ausreichend geholfen wurde, fing er plötzlich an zu stänkern. Er beleidigte anwesende Personen und drohte ihnen. Weiterhin schlug er sich unvermittelt mit seiner eigenen Faust ins Gesicht und biss sich in seine Hand. Beim Eintreffen der herbeigerufenen Streife war der Schongauer laut Polizeibericht plötzlich wieder „lammfromm“ und kam jeglicher Aufforderung selbstverständlich nach.

Der 37 Jahre alte Mann schlägt sich selbst ins Gesicht

Letztendlich wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Bekannte übergeben. Ob die vorliegende erhebliche Alkoholisierung an seinem Verhalten die alleinige Schuld war, kann nur gemutmaßt werden. Jedenfalls zeigte das Alkoholmessgerät einen Wert von deutlich über zwei Promille an. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

