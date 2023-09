Beziehungsstreit in Weilheim endet in Schlägerei

Auf dem Parkplatz eines Weilheimer Supermarktes fliegen die Fäuste. Zwei Männer geraten aneinander.

Am Montag (11. September) kam es laut Polizeibericht um 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kaltenmoserstraße in Weilheim zu einer Schlägerei zwischen einem 35-Jährigen und einem 34-Jährigen (beide aus Weilheim). Der handgreiflichen Auseinandersetzung war ein Beziehungsstreit vorausgegangen, so die Polizei.

Opfer erleidet Platzwunde am Kinn

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug der 35-Jährige nach Angaben der Polizei in Weilheim mit der Faust dem 34-Jährigen in das Gesicht, wodurch dieser eine Platzwunde am Kinn erlitt. Der Geschädigte begab sich anschließend selbstständig zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus Weilheim. Der 35-jährige Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. (AZ)

