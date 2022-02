Weilheim

Brand in Weilheim: Lauter Knall reißt Bewohnerin aus dem Schlaf

Glimpflich ging ein Zimmerbrand am Hahnenbüchel in Weilheim aus, zu dem die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen ausrückte.

Mitten in der Nacht bricht in einem Wohnhaus in Weilheim ein Feuer aus. Was die Feuerwehr zur Vorbeugung empfiehlt.