Dampf löst Großeinsatz in Weilheimer Supermarkt aus

Im Weilheimer Edeka C+C-Markt tritt Kühlflüssigkeit aus. Rettungskräfte sind alarmiert. Kunden, die eventuell Symptome aufweisen, sollen sich bei der Polizei melden.

Aufgrund eines Brandalarms am Montagmorgen, 7.41 Uhr, beim Edeka C+C–Markt in Weilheim kam es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Bei der Überprüfung durch die Feuerwehr wurde nach Angaben der Polizei im Markt Dampf festgestellt, woraufhin der Markt evakuiert wurde. Es stellte sich heraus, dass bei Arbeiten am Kühlsystem versehentlich eine Kühlflüssigkeit ausgetreten ist, die bei einer hohen Konzentration zu gesundheitlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Schlappheit führen kann.

Markt bleibt vorerst geschlossen

Für die Messung, wie hoch die Konzentration des Kühlmittels im Markt nach Belüftung durch die Feuerwehr noch ist, wurde eine Firma mit Spezialmessgerät angefordert. Bis zur abschließenden Messung bleibt der Markt geschlossen.

Es befanden sich laut bisherigen Informationen der Weilheimer Polizei zwischen 7 und 7.41 Uhr vier Kunden im Großmarkt, deren Personalien noch nicht bekannt sind. Sollten bei diesen innerhalb von 48 Stunden die o. g. Symptome auftreten, werden diese Personen gebeten, sich bei der Polizei Weilheim zu melden und bei einem Arzt vorstellig zu werden.

Derzeit seien laut Polizeibericht aber noch bei niemandem Symptome aufgetreten, weder bei den Angestellten noch bei den Rettungskräften. (AZ)

Lesen Sie dazu auch