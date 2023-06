Das Landratsamt Weilheim kooperiert jetzt mit der Hochschule München

Eine Kooperation zwischen dem Landkreis Weilheim-Schongau und der Hochschule München bietet Studierenden neue Möglichkeiten im Bereich sozialer Arbeiten im öffentlichen Dienst.

Den dualen Studiengang „Soziale Arbeit – kommunal (B.A)“ bietet der Landkreis Weilheim-Schongau in Kooperation mit der FOM Hochschule München erstmals ab Herbst 2023 an. Das Studium dauert sechs Semester und ist inhaltlich an die Anforderung der Sozialen Arbeit im öffentlichen Dienst angepasst. Studien- und Prüfungsgebühren trägt der Landkreis, die Studierenden erhalten bereits ab dem ersten Studienjahr ein Studienentgelt.

Mit dieser Kooperation leiste der Landkreis Weilheim-Schongau einen wichtigen Betrag, um sich auch künftig ausreichend Fachkräfte für seine vielfältigen Aufgaben im Bereich der sozialen Arbeiten sichern zu können, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Der Bedarf an Sozialpädagoginnen und –Pädagogen sei enorm und werde in den kommenden Jahren – vorwiegend im öffentlichen Dienst – weiter steigen.

Ziel des Studiums ist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis beim Landkreis Weilheim-Schongau

Gleichzeitig nehme diese Berufsgruppe eine Spitzenposition im Ranking der gefragtesten Akademikerinnen und Akademiker ein. Das Ziel des Studiums ist laut Pressemitteilung die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis beim Landkreis Weilheim-Schongau.

Das dreijährige duale Studium beginnt am 1. September und ist in zwei Präsenztage an der FOM sowie wöchentliche Praxisphasen im Umfang von drei Tagen im Landratsamt Weilheim-Schongau gegliedert. Der überwiegende Einsatz wird im Amt für Jugend und Familie stattfinden, möglich sind Hospitationen in anderen Bereichen der Sozialen Arbeit im Landratsamt, beispielsweise in den Fachstellen für Senioren, Pflege, Aufsicht und rechtliche Betreuung sowie im Gesundheitsamt.

Ansprechpartnerin bei Fragen ist Verena Steidl unter der Telefonnummer 0881/6811135 oder per E-Mail an v.steidl@lra-wm.bayern.de. Die Teilnahme am Online-Bewerbungsverfahren ist für den Studienbeginn am 1. September noch bis 30. Juni unter www.mein-check-in.de/weilheim-schongau/ausbildung möglich. (AZ)

