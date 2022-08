Weilheim: Hundebesitzer streckt anderes Herrchen mit Ellbogen nieder

Ärger unter Hundebesitzern: Im Weilheimer Stadtteil Deutenhausen streckt ein Mann einen anderen nieder.

Eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern hat es am Sonntagvormittag im Bereich des Weilheimer Stadtteils Deutenhausen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ging ein 74-Jähriger gegen 10 Uhr in der Nähe des Angerhofs mit seinem Hund spazieren. Ein unbekannter Mann in weiblicher Begleitung kam ihm mit seinem unangeleinten Mittelschnauzer-Mix entgegen. Der 74-Jährige wich in die Wiese aus, allerdings kam der andere Hund zum Spielen.

Da der Mann jedoch befürchtete, dass das Spiel zwischen den zwei Hunden eskalieren könnte, warf er mit einem Gehstock nach dem fremden Hund, ohne diesen zu treffen. Der unbekannte Hundebesitzer ging daraufhin auf den 74-Jährigen los und schlug ihn unvermittelt mit einem Ellenbogen gegen den Hals. Der Senior ging daraufhin zu Boden und blieb benommen liegen. Der andere Mann flüchtete mit einem weißen Auto. Als ihm bewusst wurde, dass er beim Angerhof in eine Sackgasse fuhr, flüchtete er quer über die dortige Wiese. Nun werden Zeugen gesucht, die den Fall beobachtet haben. Gegen den Mann liegt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 zu melden. (AK)

