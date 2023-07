Die neue Business-Website Weilheim-Schongau ist ein voller Erfolg

Gerade einmal sieben Wochen ist sie online, die neue Business-Website des Landkreises Weilheim-Schongau. Das Interesse an der Plattform ist sehr groß.

Fast 80.000 Besucher in sieben Wochen: So reges Interesse hat das neue Fachkräfteportal www.weilheim-schongau.business in kürzester Zeit nach dem Onlinestart generiert. Diese frohe Botschaft konnte kürzlich Yannick Schäfer, Geschäftsführer des Neomedia-Verlags an Landrätin Andrea Jochner-Weiß überbringen.

Die Website wurde vom Neomedia-Verlag in Kooperation mit dem Landkreis Weilheim-Schongau geschaffen. Auf dieser Seite können sich Arbeitgeber aus der Region präsentieren, gleichzeitig finden Arbeitnehmer und qualifizierte Jobsuchende aus der ganzen Welt dort wertvolle Informationen zu den positiven Lebensbedingungen und Angeboten für Familien im Landkreis.

„Laut Analyse haben wir 79.557 Klicks von Standort interessierten und Bewerbenden auf dem Portal generiert“, berichtet Schäfer. „Das ist nach Live-Schaltung am 5. Mai 2023 ein Topwert und lässt optimistisch in die Zukunft des Portals blicken.“ Denn der Bedarf an qualifizierten Fachkräften wird zunehmend größer – auch im Oberland. www.weilheim-schongau.business richtet sich an alle Jobbewerber und Jobsuchende, die sich mit der Region Weilheim-Schongau beschäftigen – ebenso an alle Fachkräfte, Auszubildende und Hochschulabsolventen.

Standortfakten, Freizeitangebote und Zukunftsausrichtung

Auf der Website finden sich interessante Arbeitgeberprofile aus der Region und wissenswerte Informationen rund um die Bereiche Leben und Arbeiten im Landkreis. Dazu gehören alle Standortfakten, Freizeitangebote, Mobilitäts-Optionen und die Zukunftsausrichtung des Landkreises Weilheim-Schongau. Zudem können sich User ein Überblick verschaffen, welche Ausbildungen in den Unternehmungen möglich sind oder welche Berufsgruppen besonders gefragt sind. Eine Keyword-basierte Suchmaschinenoptimierung belebt den Traffic auf der Website – und diese ist kinderleicht zu „googeln“.

Konzipiert wurde laut Neomedia-Verlag eine Vermarktungsstrategie, die gestützt durch regionale und bundesweite Keywords Aufmerksamkeit bei Fachkräften auf Jobsuche, Auszubildenden und Hochschulabsolventen generieren soll. Die Umsetzung der Strategie ist mit dem Einsatz von Kontrollinstrumenten verbunden – bis zum Reporting, wie viele Klicks und welche Google-Rankings das betreffende Unternehmen gewonnen hat. Weitere Informationen unter www.weilheim-schongau.business.de. (AZ)

