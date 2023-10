Dieb bedient sich am Skulpturenweg in Weilheim

In Weilheim sind Langfinger unterwegs: Sie schlagen am Skulpturenweg und im Keller der alten Berufsschule zu.

Nachdem die Polizei in Weilheim zwei Tage zuvor gemeldet hatte, zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt zu haben, berichtete die Inspektion am Freitag von zwei Diebstählen, die möglicherweise schon länger zurückliegen.

Zwischen dem 2. und 10. Oktober entwendete ein unbekannter Täter auf dem sogenannten „Skulpturenweg“ des Kunstforums Weilheim fünf Edelstahl-Schilder. Der Skulpturenweg verläuft durch das Stadtgebiet bis zur Au. Der Beuteschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

In der Berufsschule in der Kerschensteinerstraße wurde jetzt bemerkt, dass sechs Schraubstöcke, deren Wert auf rund 1800 Euro beziffert wird, fehlen. Die Schraubstöcke waren mit den zugehörigen Tischen bereits seit mehreren Monaten in den leer stehenden Kellerräumen gelagert gewesen. Der Tatzeitraum lässt sich nur ganz grob eingrenzen, die Tat muss zwischen dem 1. Juli und dem 12. Oktober begangen worden sein. (AZ)

