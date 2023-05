Ein Beziehungsstreit in Weilheim endet in Handschellen

Mit mehreren Anklagen muss ein Mann aus Dießen nach einem Beziehungsstreit mit seiner ebenfalls aus Dießen stammenden Lebensgefährtin rechnen.

Am Montag (8. Mai) gegen 12.15 Uhr, wurde von Passanten bei der Inspektion Weilheim ein handgreiflicher Streit zwischen einer Frau und einem Mann in der Wessobrunner Straße mitgeteilt. Noch bevor die Polizei eintraf, bot ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen der Frau seine Hilfe an, nachdem er ebenfalls die Auseinandersetzung mitbekommen hatte.

Als die Frau bei ihm im Auto saß und die beiden ein Stück fuhren, um noch den Koffer der Frau einzuladen, war der Kontrahent der Frau, so heißt es im Polizeibericht aus Weilheim, schon an dem Koffer angekommen. Das herannahende Auto bewarf der Mann letztlich mit dem Koffer, sodass sowohl der Koffer kaputtging als auch das Fahrzeug eine Beule und Kratzer davon trug. Als kurz darauf die Beamten eintrafen, wollte sich der als 39-jähriger Dießener identifizierte Mann entfernen.

Polizeibeamte legen dem aggressiven Mann Handfesseln an

Auf Ansprache reagierte der 39-Jährige zunächst gar nicht und dann derart aggressiv, dass er nach Angaben der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Letztlich mussten die Beamten dem Mann gewaltsam Handfesseln anlegen während er sich dagegen wehrte und die eingesetzten Kräfte mehrfach massiv beleidigte. Die Frau, wie sich herausstellte seine Lebensgefährtin, eine 28-jährige Dießenerin war in der Zwischenzeit wieder aus dem Auto ausgestiegen und fing nun auch an, gegen die Beamten zu schimpfen. Da eine Beruhigung der Situation und die Klärung des Sachverhalts vor Ort nicht möglich war, musste auch die 28-Jährige in Gewahrsam genommen werden.

Anklage wegen diverser Straftaten

Nach Abklärung des Sachverhalts konnte beide am Nachmittag aus dem Gewahrsam entlassen werden. Beide werden sich wegen diverser Straftaten, unter anderem Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen, berichtet die Polizei. (AZ)

