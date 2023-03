Ein neuer Chef für das Amt für Digitalisierung in Weilheim

Robert Michel wird neuer Leiter im Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Weilheim. Er folgt auf Vermessungsdirektorin Angelika Jais.

Die 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Weilheim erhalten einen neuen Chef. "Als bisheriger Leiter des Fachbereichs Informations- und Kommunikationstechnik an den Ämtern für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Augsburg und München konnten Sie bereits Führungserfahrung sammeln und sind somit für die neue Tätigkeit bestens gerüstet", gratuliert Finanz- und Heimatminister Albert Füracker Vermessungsdirektor Robert Michel anlässlich seiner Bestellung zum 13. Februar. "Vielen Dank für Ihre bisherige erfolgreiche Arbeit in der Bayerischen Vermessungsverwaltung und viel Freude und Erfolg bei Ihrer neuen verantwortungsvollen Tätigkeit."

Erst Augsburg, dann München, jetzt Weilheim

Robert Michel, Jahrgang 1964, studierte Geodäsie an der Technischen Universität München und wurde 1992 nach vorangegangenem Referendariat beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Donauwörth eingestellt, an dem er die Leitung einer Vermessungsgruppe übernahm. 1995 führte ihn sein weiterer Berufsweg an die damalige Bezirksfinanzdirektion Augsburg, bei der er als Referent im IT-Referat tätig war.

2005 wechselte Michel an das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Augsburg und übernahm dort ab 2006 die Leitung des Fachbereichs Informations- und Kommunikationstechnik. Im Jahr 2010 wechselte Michel an das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung München und leitet dort den Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnik. Robert Michel übernimmt die Leitung in Weilheim von Vermessungsdirektorin Angelika Jais. (AZ)