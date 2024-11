Einbrecher gelangt über ein Loch in einen Zigarettenladen in Weilheim

Über ein Loch in der Außenwand ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Zigarettenladen in Weilheim eingebrochen worden. Laut Polizeibericht wurde am Mittwoch gegen 5 Uhr der Polizei ein Einbruch in das Gebäude eines Einkaufszentrums in der Kaltenmoser Straße mitgeteilt. Es stellte sich heraus, dass über einen Seitenbereich ein Loch in die Außenwand des Gebäudes geschnitten worden war. Dadurch gelangte(n) der oder die Täter in das Geschäft. Insgesamt wurden daraus Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nicht versucht, in weitere Geschäftsräume zu gelangen. Der Gesamtschaden wird auf gute 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Weilheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0881/6400. (AZ)

Weilheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einkaufszentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis