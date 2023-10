Einbrecher werden in Weilheim auf frischer Tat ertappt

Die Polizei in Weilheim kann einen 27-jährigen Einbrecher festnehmen. Nach kurzer Zeit findet sie auch seinen flüchtigen Komplizen.

Am Dienstag gegen 23 Uhr sind aufgrund von Zeugenhinweisen zwei männliche Personen ertappt worden, die in der Kaltenmoserstraße in Weilheim in zwei Geschäfte beziehungsweise ein Café einzubrechen versuchten. Noch am Tatort, drei Minuten nach Eingang der Mitteilung, konnte ein 27-Weilheimer festgenommen werden. Seine noch getragene Totenkopfmaske und ein Brecheisen in der Hand ließen wenig Zweifel an seiner Tatbeteiligung aufkommen, berichtet die Weilheimer Polizei.

Mit Unterstützung weiterer Dienststellen und einem Polizeihubschrauber konnte der zunächst flüchtige zweite Täter, ein 15-jähriger Weilheimer, ebenfalls festgenommen werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 27-Jährigen konnte Diebesgut aus einem vorangegangenen Einbruch in einer Pizzeria in Weilheim aufgefunden werden. Am Mittwoch sollte der 27-Jährige einem Ermittlungsrichter in München vorgeführt werden. Der 15-Jährige wurde noch in der Nacht einem Erziehungsberechtigten übergeben. (AZ)

