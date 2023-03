Ein frei laufender Hund beißt in Weilheim einen Jogger

Beim Joggen wird in Weilheim ein Mann mehrfach von einem Hund gebissen. Laut Polizei ist das nicht der erste Vorfall dieser Art in der jüngsten Zeit.

Ein 77-jähriger Mann ist am Samstagmorgen in Weilheim von einem frei laufenden Hund verletzt worden. Die Weilheimer Polizei berichtet über den Vorfall, dass sich der Mann gegen 7.45 Uhr an der Ammer auf Höhe des Gewerbegebiets Trifthof beim Joggen befand, als ihn unvermittelt ein freilaufender Mischlingshund eines 65-jährigen Weilheimers zweimal jeweils in die Unterarme biss. Der Hundehalter musste den Hund erst von dem Geschädigten wegzerren, bevor er ihn anleinen konnte.

Den Hundehalter erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zudem wird das Ordnungsamt der Stadt Weilheim in Kenntnis über den Vorfall gesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/6400 zu wenden.

Die Polizei weist auf die Pflichten von Hundehaltern in Weilheim hin

Die Polizei weist bei dieser Gelegenheit (und auch aufgrund einiger ähnlich gelagerter Fälle in der letzten Zeit) darauf hin, dass laut Stadtsatzung in sämtlichen Grünanlagen der Stadt das Mitführen von Hunden verboten ist, außer auf Wegen, wenn sie an der kurzen Leine geführt werden. Außerhalb der Grünanlagen der Stadt muss sichergestellt werden, dass die Hunde niemanden gefährden (insbesondere Kinder) und auch dem Wild nicht nachstellen. In Wasserschutzgebieten, ausgewiesenen Biotopen und Naturschutzgebieten (z.B. direkt an der Ammer bei Beschilderung) ist das Mitführen von Hunden ebenfalls nicht gestattet. Auch ist der Hundehalter stets für die Beseitigung des Hundekots verantwortlich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch