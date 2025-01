Fußgänger missachtet Rotlicht: Autofahrer fährt in Weilheim Ampelmast um

Ein Ampelmast ist am Dreikönigstag vor dem Weilheimer Rathaus umgefahren worden. Wie die Polizei meldet, kam es kurz vor 13 Uhr zu dem Unfall, weil ein 23-jähriger Mann aus der Oberen Stadt kommend bei Rot über die Fußgängerampel ging. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer, der auf der Pütrichstraße in Richtung Murnau unterwegs war, wich dem Fußgänger nach rechts aus. Seine Fahrt endete am Mast der Ampel, die unmittelbar am Rathaus stand. Die Säule wurde dadurch aus ihrer Verankerung gerissen. Da Starkstromleitungen frei lagen, wurde die Weilheimer Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. Diese baute den zerstörten Ampelmast ab und sicherte die Unfallstelle. Im Laufe des Dienstagvormittags wurde die Ampelanlage wieder notdürftig in Gang gesetzt. Die weiterhin fehlende Säule wird vermutlich am Freitag ersetzt. Der Sachschaden beträgt nach derzeitigen Schätzungen rund 30.000 Euro. (AZ)

