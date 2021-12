Geburtstagsparty läuft in Weilheim aus dem Ruder

Ein junger Weilheimer wird seinen 17. Geburtstag so schnell nicht vergessen. Zu seiner Party kommen mehrere ungebetene Gäste. Die Polizei muss anrücken.

Polizeieinsatz wegen einer Geburtstagsfeier am Samstagabend in Weilheim: Ein Jugendlicher feierte laut Polizei seinen 17. Geburtstag in der Steingadener Straße. Zu der Party hätten eigentlich nur geladene Gäste kommen sollen, später gesellten sich aber noch etwa 15 weitere Gäste dazu. Daraufhin eskalierte die Party zunehmend, so dass sich der Gastgeber dazu entschloss, die Polizei um Unterstützung zu bitten.

Am Ende der Party war die Wohnung stark verunreinigt und etliche Teile der Einrichtung waren beschädigt. Unter anderem wurde eine Sitzbank in den Swimmingpool geworfen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten etliche der Gäste, im Rahmen der Fahndung durch mehrere Streifen – auch von umliegenden Dienststellen – konnten zahlreiche Jugendliche aus Weilheim und Umgebung angetroffen werden. Wer davon geladen war, wer nicht und wer nur zufällig in der Umgebung unterwegs war, muss noch ermittelt werden. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. (ak)