Geländetour: Wenn das Auto bei der Ausfahrt versumpft

Nicht jede Ausfahrt endet glücklich. Bei Weilheim fahren vier Freunde mit einem Geländewagen über Wiesen und Feldwege und bleiben stecken.

Bei Weilheim zwischen dem „Blaslweiher“ und dem Weiler „Rauchen“ fuhr ein 18-jähriger Pähler in der Nacht auf Samtag zusammen mit vier Freunden mit einem Geländewagen über Wiesen und Feldwege. In einer Moorwiese blieb er dann letztlich stecken, so die Polizei. Das Fahrzeug versank bis zum Aufsetzen des Bodenblechs. Der junge Mann und seine Begleiter versuchten anscheinend vergeblich, das Fahrzeug ohne fremde Hilfe wieder aus dem Moor zu bekommen.

Letztlich wurde durch den Vorfall die Feuerwehr und die Polizei Weilheim auf den Plan gerufen. Das Fahrzeug konnte aufgrund der Örtlichkeit und dem massiven Einsinken in der Nacht nicht geborgen werden. Im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort wurde bekannt, dass es nicht das erste Mal war, dass der 18-Jährige einen Schaden in Feldern mit seinem Pkw verursacht hatte.

Bereits im Laufe des samstäglichen Vormittags meldeten sich zwei weitere Geschädigte. Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Umständen dauern an. (AZ)