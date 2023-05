Weilheim

vor 33 Min.

Holz hat Zukunft – das zeigt sich auch beim Weilheimer Holzbautag

Plus Besucher des Weilheimer Holzbautags erfahren Wissenswertes zum Thema "ökologisches Bauen". Die Veranstaltung soll es alle zwei Jahre geben.

Von Alfred Schubert

Nach der pandemiebedingten Zwangspause von fünf Jahren hatte die Firma Fritz-Baustoffe wieder zum Holzbautag im Weilheimer Trifthof eingeladen. An Neuerungen brachten die Aussteller unter anderem verbesserte Dampfsperrfolien und Dämmstoffe auf Holzbasis mit. Ein Novum ist der Dachziegel mit integrierten Photovoltaikelementen. Diese werden vom Dachdecker verlegt und verkabelt, sodass die ganze Dachfläche eine PV-Anlage bildet.

Der Einsatz von Holz am Bau ist laut Klemens Hüller ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Ein Kubikmeter Fichtenholz binde beim Wachsen rund 600 Kilogramm CO₂, das dann im Gebäude eingelagert bleibe. Außerdem gebe es beim Holz keinen Abfall. Aus den Resten würden Dämmstoffe oder Brennmaterial hergestellt. Holz könne auch nach dem Abbruch von Gebäuden wieder verwendet werden, so der Architekt in seinem Vortrag "Zirkuläres Bauen".

