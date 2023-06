Hund reißt nahe der Au bei Weilheim ein Reh

In einem Garten Nähe der Au in Weilheim fanden Anwohner am Sonntag ein verendetes Reh und verständigten die Polizei in Weilheim. Der für dieses Gebiet zuständige Jäger wurde verständigt und besah sich das Reh vor Ort. Er konnte feststellen, dass es sich um ein weibliches Reh handelte, das mit zwei Kitzen trächtig war, die ebenfalls verendet waren. Das Reh wies an der Gurgel erhebliche Verletzungen auf.

Das Verletzungsbild weist auf einen Hund hin

Der Jäger geht nach Angaben der Polizei aufgrund des Verletzungsbildes definitiv von einem Riss durch einen Hund aus. Der Vorfall muss sich in der Nacht von Samstag, 10. Juni auf Sonntag, 11. Juni ereignet haben. Das verletzte Reh muss sich anschließend noch in den Garten von Anwohnern geschleppt haben, wo es schließlich verendete.

Es wird von der Polizei in Weilheim eindringlich auf die Leinenpflicht in der Au in Weilheim hingewiesen und darum gebeten, sich daran zu halten, um Fälle wie diese zu vermeiden. (AZ)

