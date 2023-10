IHK-Empfang: Energie, Bürokratie und Künstliche Intelligenz

Beim Empfang der IHK in Weilheim ruht man sich nicht auf viel Zufriedenheit mit dem Standort Weilheim aus. Es geht vorrangig darum, diesen stark zu halten.

Nicht nur der Wirtschaftsstandort, dem die heimischen Betriebe in der aktuellen IHK-Standortumfrage die Note 2,0 gegeben haben, stand im Fokus des diesjährigen IHK-Wirtschaftsempfangs in Weilheim. Es ging vorrangig um das, was zu tun ist, um ihn stark und widerstandsfähig zu halten. Folgerichtig adressierte das Podiumsgespräch zwischen Klaus Bauer, Vorsitzendem des IHK-Regionalausschusses Weilheim-Schongau, und Landrätin Andrea Jochner-Weiß gleich zur Eröffnung des Abends Dauerbrenner wie überteuerte Energieversorgung, Arbeitskräftemangel und Bürokratielast, die den Unternehmen im Landkreis sehr zu schaffen machen.

Vor allem ging es den beiden Vertretern aus Wirtschaft und Politik um die dringend notwendigen Maßnahmen, um die Probleme bei der Wurzel zu packen, informiert die IHK. Bauer plädierte in puncto Energie für eine dezentrale und technologieoffene Strom-versorgung. Eine Forderung, die auch die Landrätin unterstützte. „Die aktuellen Strompreise machen die Wirtschaft kaputt“, so das Fazit von Jochner-Weiß. „Strom muss zwingend billiger werden. Dafür müssen wir alle Quellen nutzen und die Politik muss hinsichtlich Bezahlbarkeit auch unterstützen“, forderte Bauer.

An die Künstliche Intelligenz werde man sich gewöhnen, heißt es bei der IHK Weilheim

Ob mit Blick auf Arbeitskräftemangel und Bürokratieabbau die Digitalisierung und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) Teil der Problemlösung sein können – dazu gab Trendforscherin Lola Güldenberg mit ihrem Vortrag über Chat GPT & Co wichtige und unterhaltsame Impulse für die Gespräche des Abends. Güldenberg zeigte sich überzeugt, dass KI die Wirtschaft beflügeln könne, wobei der Mensch immer die letzte entscheidende Instanz bleibe. Sie plädierte dafür, vor allem das Positive zu sehen: „KI-Anwendungen nehmen uns Arbeit ab. Im Moment mögen wir uns noch unwohl damit fühlen, aber wir werden uns daran gewöhnen und wir werden die Vorteile, die uns KI-Anwendungen verschaffen, sehr schätzen lernen.“ (AZ)

