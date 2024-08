Im Weilheimer Stadtteil Marnbach brennt ein Wohnhaus

Von der Integrierten Leitstelle wurde der Polizeieinsatzzentrale am Dienstagmorgen (20. August) gegen 8:45 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Bachstraße im Weilheimer Stadtteil Marnbach mitgeteilt. Nach ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd soll das erste Obergeschoss des Hauses in Brand geraten sein.

Rettungskräfte sind an der Brandstelle in Weilheim im Einsatz

Feuerwehren, Rettungsdienst und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei sind im Einsatz. (AZ)