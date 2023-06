In Weilheim brennt ein Pkw: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Am frühen Morgen werden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Auto in Weilheim gerufen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Am Donnerstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, wurde in der Christoph-Selhamer-Straße in Weilheim ein brennender Pkw bemerkt und dem Notruf mitgeteilt. Nachdem das Feuer relativ rasch abgelöscht werden konnte, übernahmen die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Weilheim die ersten Ermittlungen, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern mit. Es handelt sich um einen blauen VW Golf, der Schaden dürfte nach einer ersten Schätzung im Bereich von 5000 Euro liegen. Inzwischen wurden, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen zur Brandursache von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Der Pkw wurde abgeschleppt und eine erste Spurensicherung daran durchgeführt. Ebenfalls wurde am Freitag, 9. Juni, bereits eine Anwohnerbefragung durchgeführt. Die Kripo Weilheim sucht nun auch nach Zeugen: Wem sind im fraglichen Zeitraum und vor der Brandzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (AZ)