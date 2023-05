In Weilheim dreht sich alles um den Baustoff Holz

Am Sonntag, 7. Mai, findet im Gewerbegebiet Trifthof in Weilheim zum zweiten Mal der Holz-Bau-Tag statt. Mit dabei auch in diesem Jahr Evi und Bernhard Resch aus Wessobrunn/Forst, deren Bauunternehmen in diesem Jahr 100 Jahre alt wird.

Foto: Karlheinz Bensmann