In Weilheim geraten drei Frauen im Streit aneinander

Im Streit zwischen drei Frauen im Alter von 41, 48 und 71 Jahren spielt ein Gartenstuhl eine Rolle. Die Polizei ermittelt auch wegen Beleidigung.

Am Sonntagnachmittag (9. Juni, etwa 15.30 Uhr) gerieten in Weilheim drei Frauen im Alter von 71, 41 und 48 Jahren in der Steinlestraße so heftig in Streit, dass die Polizei Weilheim mit einer Streife anrücken musste. Vor Ort gab die 48-Jährige laut Polizeibericht an, dass sie von den beiden anderen Frauen mit einem Gartenstuhl angegriffen und leicht verletzt worden sei.

Die zerstrittenen Frauen zeigen sich gegenseitig wegen Beleidigung an

Außerdem hätten die beiden sie auch beleidigt. Umgekehrt erstatteten auch die 71- und 41-jährigen Frauen ebenfalls Anzeige wegen Beleidigung. Die Ermittlungen seitens der Polizei Weilheim dauern nach deren Angaben noch an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch