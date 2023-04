In Weilheim verletzt ein Mann sich selbst und vier weitere Personen

Fünf verletzte Personen im Alter von 18 bis 32 Jahren ist die Bilanz einer Auseinandersetzung am späten Montagabend in Weilheim.

Am Montag, gegen 22.30 Uhr, kam es in der Römerstraße in Weilheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Wie die Weilheimer Polizei in ihrem Bericht mitteilt, schlug ein 21-Jähriger in Weilheim lebender Afghane mit diversen Gegenständen um sich und verletzte so vier weitere Mitbewohner im Alter zwischen 18 und 32 Jahren leicht, im Bereich der Beine und Arme.

Der Mann muss mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden

Bei der Auseinandersetzung verletzte sich der 21-Jährige dabei auch noch selbst am Arm und musste laut Polizeibericht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden. (AZ)

