In Weilheim verschwindet ein Auto aus der Röntgenstraße

Von einem Diebstahl geht eine 32 Jahre alte Frau aus, die ihr in der Röntgenstraße in Weilheim abgestelltes Auto nicht mehr vorfindet. Die Polizei schreibt den Wagen zur Fahndung aus.

Eine 32-jährige Weilheimerin erschien am Montagabend bei der Polizeiinspektion in Weilheim und erstattete Anzeige wegen Diebstahls ihres Autos. Sie habe vor etwa zwei Wochen ihren grauen Peugeot 308 auf einem Parkplatz an der Röntgenstraße abgestellt, berichtet die Polizei in Weilheim und ihn zuletzt am Samstag, 18. März, dort noch stehen sehen.

Das Fahrzeug ist zur Fahndung ausgeschrieben

Seit Montag steht der Wagen nicht mehr dort, heißt es im Polizeibericht und deshalb geht die Frau von einem Diebstahl aus.

Die Polizei Weilheim hat den Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen WM-CB 116 zur Fahndung ausgeschrieben. Wer Hinweise machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0881/6400 bei der Polizei zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch