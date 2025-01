Junge Frau aus Weilheim wohlbehalten aufgefunden

Nach einer Fahndung ist die 17-Jährige aus Weilheim wieder aufgetaucht. Seit Sonntag, 12. Januar, wurde die Jugendliche nach Angaben der Polizei vermisst. An diesem Tag verließ die 17-Jährige unbemerkt die Wohnung der Familie in Weilheim. Wie die Polizei mitteilt, hinterließ sie ihrem Vater zwar eine Nachricht, war jedoch seitdem nicht mehr erreichbar und auch nicht zurückgekehrt. Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass die Jugendliche wohlbehalten angetroffen werden konnte. (AZ)

