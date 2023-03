Kinder backen in Weilheim Osterhasen im Backbus

Eine rollende Backstube macht in Weilheim Station. Mit dem "Backbus" der Deutschen Innungsbäcker wird Grundschulkindern das Bäckerhandwerk nähergebracht.

In Weilheim gibt es zwar Bäckereifilialen, aber keinen einzigen Bäcker mehr, der vor Ort backt und so für frische Backwaren sorgt. Das, dazu der permanente Lehrlingsmangel in diesem Handwerk und die Tatsache, dass viele Kinder ohne Frühstück zur Schule kommen, waren für Roland Streim, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Weilheim, Anlass, den "Backbus“ der Deutschen Innungsbäcker einzuladen.

Finanziert von der Kreisentwicklung am Landratsamt, konnte der Doppeldeckerbus mit kompletter Backstubeneinrichtung anrollen. Zwei Tage lang machte das Gefährt in Weilheim Station. Streim ist einerseits sehr daran gelegen, Kindern zu zeigen, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen Backstube vor Ort und Backshop. Gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt wurde deshalb am ersten Tag der Besuch von Drittklässlern der Weilheimer Grundschulen organisiert. Am zweiten Tag war der "Backbus" auf der Ausbildungsmesse präsent, um gemeinsam mit der Bäckerinnung unter Schulabgängern die Begeisterung für dieses Handwerk zu wecken.

Aus Quarkteig mit Hefe werden leckere Osterhasen

Das Angebot für Schulen war sehr gefragt. Die Klasse 3d der Grundschule am Hardt hatte sich gemeinsam mit Lehrerin Alexandra Müller und Begleitpersonen morgens um 8 Uhr auf den Weg zum Kirchplatz gemacht, wo die dort von Bäcker und Busfahrer Michael Weise geparkte rollende Bäckerei bereits für neugierige Blicke von Passanten auf dem Weg zum Wochenmarkt sorgte. Die 27 Grundschulkinder wollten so schnell wie möglich einsteigen, loskneten und "Bäckman" kennenlernen. Also hinein in den Bus und vorbei an einem Profibackofen, auf der schmalen Treppe hinauf an den großen Tisch, wo die Kinder schon von Innungsobermeister Benjamin Aurhammer aus Oberammergau, Bäckermeister Michael Grimm aus Altenstadt und einer Bäckermeisterin aus Garmisch erwartet wurden.

Die drei Fachleute hatten mehrere Wannen voller Teig bereits im heimischen Betrieb vorbereitet. "Es ist ein Quarkteig mit Hefe", erklärte der Obermeister, "weil der am einfachsten zu verarbeiten ist." Jedes Kind erhielt eine Portion Teig. Jetzt durfte unter Verwendung von möglichst wenig Mehl geknetet und der Teig zur langen Schlange gerollt werden. Daraus wurde ein Hase: Schlange zu einer Schnecke gerollt, ein Stück davon zu Kopf mit Ohren geformt – fertig.

"Bäckman" – der kleinste Bäcker der Welt

Die Bäckermeister setzten die Gebilde auf mit Backpapier ausgelegte Bleche und brachten sie zum heißen Ofen. Bis daraus austretender, köstlich duftender Dampf signalisierte, dass die erste Portion Gebäck fertig ist, lernten die Kinder endlich "Bäckman" kennen. Der "kleinste Bäcker der Welt" ist eine Zeichentrickfigur und so klein, dass er mühelos durch Speiseröhre, Magen und das ganze Darmgeschlinge reisen kann. Den Kindern wurde ein Video gezeigt, auf dem sie die Reise mitverfolgen und sehen konnten, was mit einem guten Frühstück im Körper passiert. Es wandert in den Magen und badet dort in Säure. Dort und auf dem weiteren Weg werden seine Nährstoffe ausgelöst und an die richtigen Stellen verteilt – bis nur noch nicht Verwertbares übrig ist.

Lesen Sie dazu auch