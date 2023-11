Kleine Zauberer lernen im Zaubertheater in Weilheim magische Tricks

Ob in diesem Workshop der eine oder andere künftige große Magier entdeckt wurde? Ein paar Kniffe aus der Welt der Zauberei lernen die Kinder im Zaubertheater Verschmittst auf jeden Fall.

An zwei Tagen durften 20 Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren hinter die Kulissen des geheimnisumwobenen Zaubertheaters "Verschmittst" in Weilheim blicken. Im Rahmen eines Zauberworkshops der "The Magic Academy" erhielten die Kinder einen Einblick in die Welt der Magie und erlernten wundersame Zauberkunststücke. Hierbei lüftete das Profi-Zauberduo Yvonne und Stefan Schmitt nicht nur das ein oder andere Trickgeheimnis, sondern gab auch wertvolle Tipps für die perfekte Präsentation vor Publikum.

So wurden zu den erlernten Kunststücken individuelle Requisiten gebastelt, Geschichten entwickelt und an einer effektiven Darbietung geübt. Aus einem „einfachen“ Trick kreierten das Duo mit den Kindern einzigartige Darbietungen, die so schnell keiner durchschaut. „Besonders wichtig ist uns, die persönliche Note in der Präsentation der Kunststücke. Das versuchen wir auch an die Kinder weiterzugeben“, so Yvonne Schmitt. Am Ende des Tages hatte jedes Kind seine ganz individuellen Präsentationen und Geschichten zu den Kunststücken entwickelt. „Es ist so schön zu sehen, wie motiviert die Kinder sind. Wie die Zauberkunst ihre Kreativität weckt und mit wie viel Freude sie schnell ihre ganz eigenen Präsentationen entwickeln.“

Zauberkunst weckt die Kreativität

Am Ende des Workshops ging es dann noch auf die große Bühne des Zaubertheaters. Hier durfte der Zaubernachwuchs erleben, wie es ist, die Darbietung im Scheinwerferlicht zu präsentieren.

Natürlich wurde das große Engagement auch gebührend honoriert und jedem Kind eine Urkunde der "The Magic Academy" des Zaubertheaters verliehen. Weitere Termine für Kinder-Zauberworkshops im Zaubertheater stehen bereits fest. Immer in den Schulferien soll es fortan verschiedene Workshops geben. Und wer nach einer magischen Unterhaltung am Buß- und Bettag sucht, darf sich auch an diesem Tag auf einen ganztägigen Workshop freuen. Für Kinder von sieben bis elf Jahren findet hier von 9:30 Uhr – 16 Uhr der Zauberworkshop "Mirakel I + II" statt.

Aber auch für die großen Magie-Fans ist im Zaubertheater Verschmittst in Weilheim einiges geboten. Neben einem Showabend bieten Yvonne und Stefan Schmitt auch Zauberworkshops für Erwachsene an, bei denen sie unglaubliche Mental-Kunststücke offerieren, die bereits nach kurzer Übung vorgeführt werden können. Ein Blick auf die Website lohnt sich also unter www.verschmittst.de/workshops. (AZ)

