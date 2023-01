Kleintransporter bleibt in Weilheimer Bahnunterführung stecken

Großer Schaden entsteht, weil der Fahrer eines Kleintransporters die Höhenbeschränkung der Bahnunterführung in Weilheim nicht beachtet.

Ein 49-jähriger Weilheimer war am Montag (30. Januar) gegen 19 Uhr mit einem Kleintransporter auf der Lohgasse in Weilheim unterwegs. An der dortigen Bahnunterführung missachtete er die geltende Höhenbeschränkung von maximal 2,7 Metern beziehungsweise schätzte die Höhe seines Fahrzeugs falsch ein.

Der Kleintransporter wird zerstört

In der Folge kollidierte das Fahrzeug laut Polizeibericht mit dem Bauwerk und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Kleintransporter wurde dabei zerstört, der Schaden wird von der Weilheimer Polizei auf rund 55.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon. (AZ)

