Krankenhaus Weilheim investiert in neue OP-Technik

Ein neuer Hybrid-OP soll in der Gefäßchirurgie des Weilheimer Krankenhauses exakteres und sichereres Arbeiten ermöglichen.

Mit dem Ziel, Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung von Gefäßerkrankungen bieten zu können, erweitert die Krankenhaus GmbH im Landkreis Weilheim-Schongau ihr Angebot um einen Hybrid-OP. Das hochmoderne Gerät wird in den Operationssaal 4 in Weilheim integriert. Der Einbau wird Ende März beginnen und voraussichtlich fünf bis sechs Wochen später abgeschlossen sein, teilt die Krankenhaus GmbH mit.

In dem rund 60 Quadratmeter großen OP-Saal 4 wird es neben der Standard-Ausstattung künftig eine große bewegliche Angiografie-Anlage geben. Bei der Angiografie handelt es sich um eine radiologische Untersuchung, bei der die Gefäße mit Kontrastmittel gefüllt und mit Röntgenstrahlen sichtbar gemacht werden. Dies ermögliche eine hochpräzise, detailgetreue und dreidimensionale Bildgebung, mit der hochkomplexe Operationen – auch in kleinsten Regionen – machbar werden. Bislang werden die Röntgenbilder bei Gefäßoperationen im Krankenhaus Weilheim mithilfe eines C-Bogens erstellt, der weniger präzise arbeitet und um ein Vielfaches aufwendiger zu steuern ist, heißt es in einer Mitteilung.

"Im neuen Hybrid-OP können wir zehntel-Millimeter-genau arbeiten. Auch komplexe Eingriffe können minimalinvasiv und zeitsparend erfolgen", betont Dr. Peter Baumann, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie. Operative Eingriffe würden deutlich einfacher, schneller und sicherer werden. Baumann erklärt: "Für den Patienten bedeutet das eine kürzere Narkosezeit und eine wesentlich geringere Strahlenbelastung". (AZ)

