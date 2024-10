Kripo ermittelt wegen räuberischer Erpressung in Weilheim

In der Nacht auf Samstag, 12. Oktober, kam es gegen 1.30 Uhr am Parkplatz einer Cocktail- und Sportsbar in Weilheim zu einem körperlichen Angriff mehrerer Personen auf einen 38-Jährigen. Zuvor soll sich der Mann dort mit einer Dame gegen Geld zum Austausch von Zärtlichkeiten verabredet haben soll. Die Kriminalpolizei Weilheim sucht nun zur genauen Tataufklärung nach Zeugen.

Ein 38 Jahre alter Mann aus Wolfratshausen soll sich nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, am Parkplatz einer Cocktail- und Sportsbar in der Holzhofstraße im Gewerbegebiet Trifthof in Weilheim mit einer Dame zum Austausch von Zärtlichkeiten gegen Geld verabredet haben.

Mehrere Männer fordern von ihrem Opfer weitere Geldzahlungen

Nachdem es zu Unstimmigkeiten zwischen dem 38-Jährigen und seiner Partnerin gekommen sein soll, soll dieser, nach derzeitigem Ermittlungsstand, im weiteren Verlauf von mehreren männlichen Begleitern der Frau im Bereich seines geparkten Fahrzeugs geschlagen und zur weiteren Zahlung von Geld aufgefordert worden sein.

Da sich im Umfeld des Tatorts ein belebter Platz befindet, bittet das zuständige Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim zur genauen Klärung des Sachverhalts um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der fraglichen Tatzeit (Samstag, 12. Oktober, 1.30 Uhr) den Vorfall mitbekommen und kann Angaben zum Tathergang? Hat jemand sonstige Beobachtungen gemacht, welche zur Klärung der Tat führen könnten?

Zu erreichen ist die Kripo Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400. (AZ)