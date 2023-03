Kunstforum Weilheim: Der Skulpturenweg ist ein Großprojekt

Bei der Jahresversammlung des Kunstforums Weilheim wird der bisherige Vorstand bestätigt. Das Jahr 2023 wartet mit großen Aufgaben auf die Mitglieder.

Der bisherige Vorstand des Kunstforums Weilheim ist kürzlich bei der Jahresversammlung bestätigt worden. Mit jeweils nur einer Enthaltung wurden alle Kandidierenden wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Stefan König, sein Stellvertreter ist wiederum Christian Bolley. Als Schatzmeister agiert weiterhin Wolf Schindler und die Öffentlichkeitsarbeit obliegt auch in den nächsten beiden Jahren Andrea Kreipe, die zudem Projektleiterin im Hinblick auf den Skulpturenweg Weilheim ist. Neu besetzt wurde lediglich das Amt des Schriftführers: Für Heide Karin Konwalinka, die in den Beirat wechselt, ist fortan Dr. Uwe Kobold aktiv.

„Wir haben ein allzu deutliches Männerübergewicht in der Vorstandschaft“, moniert Stefan König. „Aber: Wir werden das bei der Beiratsbesetzung, die bei der konstituierenden Sitzung des neu- bzw. wiedergewählten Vorstandes entschieden wird, ausgleichen.“

Stefan König: "Das Jahr 2023 hält für uns große Herausforderungen bereit"

Grundsätzlich ist König sehr froh, dass die bisherige Vorstandschaft ihre Arbeit fortsetzen kann. „Das Jahr 2023 hält für uns große Herausforderungen bereit.“ Er meint damit vor allem die organisatorische Aufgabe, den Skulpturenweg Weilheim zu realisieren. „Ein großes Projekt für uns und die Stadt!“ Dazu kommt die Gestaltung einer Gemeinschaftsausstellung im Weilheimer Stadtmuseum ab Ende April –Thema: „Wasser“,– und der regelmäßige Ausstellungswechsel in der Galerie im ZwischenRaum. Nicht zu vergessen: die Planung, wie und wo die Kunst der mittlerweile 70 Mitglieder in den Folgejahren präsentiert werden kann. „Allein wegen dieser vielfältigen Vorhaben bin ich froh“, so König, „dass wir in dem gut eingespielten Team weiterarbeiten können.“ (AZ)