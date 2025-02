Mann aus Pähl rastet bei Verkehrskontrolle völlig aus

Eine allgemeine Verkehrskontrolle in Weilheim eskalierte am Dienstag, 18. Februar, in den frühen Morgenstunden und hatte letztlich drei verletzte Polizisten zur Folge. Wie die Weilheimer Polizei mitteilt, wurde um kurz vor 2 Uhr auf der Pütrichstraße gegenüber einer Tankstelle der Pkw eines 54-Jährigen aus Pähl angehalten. Aus dem Auto roch es nach Polizeiangaben stark nach Cannabis, sodass diesem Umstand auf den Grund gegangen werden sollte.

Wie die Polizei in Weilheim weiter mitteilt, war der Mann äußerst unkooperativ und sperrte sich schließlich in seinen Pkw ein. Vorher hatte er den uniformierten Beamten jegliche Legitimation und Befugnisse abgesprochen. Unmittelbar bevor eine Scheibe eingeschlagen werden sollte, öffnete der Mann doch noch sein Fenster der Fahrertüre.

In Weilheim kommt es zum Handgemenge zwischen Autofahrer und Polizisten, auch Pfefferspray ist im Einsatz

Da der Pähler zur weiteren Überprüfung weiterhin nicht aus dem Auto aussteigen wollte, kam es dem Polizeibericht zufolge schließlich zu einem Handgemenge. Dabei musste unter anderem auch Pfefferspray eingesetzt werden. Mit vereinten Kräften und Unterstützung mehrerer Streifen gelang es den Einsatzkräften anschließend den Mann aus seinem Wagen zu holen. Hierbei verletzte er eine Beamtin dermaßen an der rechten Hand, dass diese ihren Dienst anschließend beenden musste. Eine weitere Beamtin verletzte sich am Knie und musste ebenfalls im Anschluss ihren Dienst beenden. Ein dritter Beamter erlitt laut Polizeibericht Prellungen, konnte jedoch regulär im Dienst bleiben. Die Beweggründe für dieses aggressive Verhalten des Mannes aus Pähl sind nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. (AZ)