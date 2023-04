Mann fährt betrunken zu einer Tankstelle - und muss den Führerschein abgeben

Mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 34 Jahre alter Mann, als er an einer Tankstelle in Weilheim aufschlägt. Die Polizei greift ein.

Am Samstag gegen 21.20 Uhr ging bei der Polizeiinspektion in Weilheim die Mitteilung ein, dass ein betrunkener Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle in der Pütrichstraße aufgeschlagen sei.

Vor Ort wurde nach Angaben der Polizei ein 34-jähriger Mann aus Hohenpeißenberg angetroffen, der tatsächlich einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille aufwies. Allerdings bestritt der Mann laut Polizeibericht, zuvor mit dem Auto gefahren zu sein. Da die Videoaufzeichnung der Tankstelle aber eindeutig belegte, dass er gefahren ist, wurde seitens der Polizei eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Am Pkw des Mannes konnte dazu noch ein frischer Unfallschaden festgestellt werden, zu dessen Herkunft noch Ermittlungen angestellt werden müssen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch