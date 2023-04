Mann will mit Drogen ins Weilheimer Amtsgericht

Seine Vergesslichkeit wird einem 22 Jahre alten Mann aus Wessobrunn zum Verhängnis. Bei der Einlasskontrolle im Amtsgericht Weilheim werden bei ihm Drogen gefunden.

Am Donnerstagvormittag wurde die Polizeiinspektion Weilheim über einen Fund von Betäubungsmitteln im Amtsgericht Weilheim informiert. Bei der Einlasskontrolle konnte bei einem 22-jährigen Zuschauer aus Wessobrunn eine geringe Menge Marihuana in der Jackentasche aufgefunden werden.

Nach einer Feier das Marihuana in der Jackentasche vergessen

Der Mann gab laut Polizeibericht an, dass er nach einer Feier am Abend zuvor das Marihuana in der Jacke vergessen habe. Nach entsprechender Durchsuchung wurde der 22-Jährige vor Ort entlassen. Allerdings erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)

Lesen Sie dazu auch