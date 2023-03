Mit knalligem Konzertbeginn meldet sich die Big Band Weilheim zurück

Gut 500 Besucherinnen und Besucher sind beim ersten Konzert der Big Band des Weilheimer Gymnasiums dabei. Das Ensemble vertritt Bayern beim "Jugend jazzt"-Bundesentscheid.

Sie hat wieder Tritt gefasst, die Weilheimer Big Band. Das Ensemble vom Gymnasium Weilheim, das im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen nur selten und dann bloß Open-Air spielen konnte – darunter im Juli 2022 in Raisting – hatte nun erstmals wieder einen Regeltermin unter festem Dach.

Gut 500 Besucherinnen und Besucher strömten am Samstagabend in die „große Hochlandhalle“, aber ganz regelgemäß war auch dieses nicht, denn eigentlich wäre die Traditionsstätte fürs Konzertieren die benachbarte Stadthalle. Diese ist jedoch wegen statischer Bedenken hinsichtlich der Dachkonstruktion auf unbestimmte Zeit gesperrt, und so tat es auch die urige Holzarena, die mittig noch weiter bestuhlt worden war.

Vorn, auf der Bühne, braute sich indessen viel Gutes zusammen: Gleich ein knalliger Antritt von den Bläsern, abgewechselt von verständigen Soli – da war er wieder, der von Bandchef Arthur Lehmann so präzise aufgebaute Big-Band-Sound. Ein Klangwunder, das neuerlich auch auf breiterer Basis beachtet wird: Die Big Band vertritt derzeit das gesamte Bundesland Bayern beim Musikwettbewerb „Jugend jazzt“, der im Mai im Bundesentscheid in Hamburg seinen Höhepunkt findet. Zudem war dem Bandchef Arthur Lehmann – Diplom-Musiker und staatlich anerkannter Dirigent – im Mai 2022 die Weilheimer Bürgermedaille verliehen worden.

Big Band Weilheim: Auch das Anfängerensemble überzeugt

Am Samstag nun also galt es, die Lorbeeren auch vor einem großen Publikum zu rechtfertigen. Und das gelang, denn zusätzlich zu den ausdifferenzierten Bläsersätzen gab es von Anbeginn an routiniert eingestreute Soli, und dies auch von einem Vokalsolisten. Während in den früheren Jahren meist Schülerinnen den Gesangspart übernahmen, so konnte diesmal eine männliche Stimme aus der Q11 überzeugen. Der Weilheimer Julian Kuhar bot schon während des Konzerts zwei glatte Song-Intonationen, die sehr routiniert wirkten.

Teil der Darbietung war auch das Anfängerensemble „Junior Big Band II“, das mit „Basie-cally the Blues“ bereits so locker daher spielte, dass es jeglicher Tanzstunde damit zur Ehre gereicht hätte. Umso mehr Eindruck schaffte bereits die „Junior Big Band I“. Die Gruppierung der Schüler intonierte unter anderem ein witziges Stück mit Dixie-Grundlage: „Five foot two“ sorgte für Leichtigkeit und Humor. Der anschließende „Venture Jam“ erschien wie ein Filmmusik-Intro zu einer Serie der optimistischen 70er-Jahre: Ein Sound zum Abheben.

Zwischen den verschiedenen Gigs gab es die angenehm kurz gehaltenen Begrüßungsworte der neuen Schulleiterin Andrea Pauline Martin sowie die sympathischen Moderationen von Marie Kuhar, Tom Guzsvány und Lars Schindler. Alle drei hatten schon in den Vorjahren ihr Abitur geschafft und wurden als Ehren-Bagbander am Samstag sogar ins Dirigieren der „großen Band“ eingebunden.

Abwechslungsreich gestaltetes Programm sorgt für Kurzweil

Diese brachte etwa mit dem Stück „Cockatoo“ eine ausgebufft coole Funk-Kolorierung in den Jazz und streute immer wieder edle, ruhige Swing-Takte dazwischen, ohne dass es irgendeine Bruchlinie gab. Bei verschiedenen Soli ließen vor allem drei Altsaxofonistinnen aufhorchen, und unter diesen wiederum ragten die gänsehautträchtig weich gestalteten Tonübergänge der Raistingerin Jule Weik heraus.

Wiederum eine neue Klangfarbe ergänzte das spanisch beeinflusste Stück „Los Matadores“. Es war somit ein durchweg blitzfrisch und abwechslungsreich gestaltetes Programm, das keinerlei Längen hatte. Und wie gut erst die Zugabe: Sänger Julian Kuhar überzeugte vollends mit der Billie Joel-Nummer „I like you just the way you are“. Diese Aussage – ich mag dich so, wie du bist – kann man auch der Big Band vom Gymnasium Weilheim attestieren, zumindest unterstützte dies der anhaltende, begeisterte Beifall.