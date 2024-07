Neuer Vorsitzender beim Hospizverein Pfaffenwinkel

Die langjährige Vorsitzende Renate Dodell übergibt den Vorsitz des Hospizvereins im Pfaffenwinkel an Jakob Schaetz. Die neue Vereinsspitze wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung vorgestellt, berichtet der Verein.

Mehr als 13 Jahre führte die frühere Landtagsabgeordnete Renate Dodell als Vorsitzende den Hospizverein im Pfaffenwinkel. Spätestens mit den anstehenden Neuwahlen 2025 wollte sie das Amt abgeben, nun tritt sie aus gesundheitlichen Gründen früher als geplant in die zweite Reihe zurück. Da die Vereinssatzung vorsieht, bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds vor Ablauf der Amtszeit die Position aus den Reihen der Vereinsmitglieder zu ergänzen, wurde Jakob Schaetz vom Vorstand als neuer Vorsitzender bestellt.

Es sei keine schwere Erkrankung, die sie zum Rückzug zwinge, erklärte Renate Dodell ihre Entscheidung bei der Mitgliederversammlung, die im Gemeindehaus Oderding stattfand. „Aber 60 Jahre Arbeit weit über das Limit und über das gesundheitlich verträgliche Maß hinaus haben ihre Spuren hinterlassen.“ Nun höre sie auf den dringenden ärztlichen Rat, kürzerzutreten. Das ändere nichts daran, dass sie weiterhin zu 100 Prozent hinter dem Projekt „Zwei Hospize in Polling – Erwachsenenhospiz und Kinderhospiz“ stehe.

43 Angestellte arbeiten inzwischen für den Hospizverein im Pfaffenwinkel

Seit dem Amtsantritt Dodells verdoppelte sich die Zahl der Mitglieder, die Zahl der fest angestellten Mitarbeitenden wuchs auf 43 und der Kreis der ehrenamtlichen Hospizbegleitenden auf 175. Die Finanzen seien solide und es sei eine tragfähige Basis für die Zukunft geschaffen worden, heißt es. Das Hospiz im Pfaffenwinkel habe seine Bedeutung für die stationäre und ambulante Versorgung in der Region festigen und ausbauen können. In ihrer Abschiedsrede als Vorsitzende betonte Renate Dodell, dass solche Leistungen nur dank eines guten Miteinanders und des großartigen Engagements aller Beteiligten möglich seien.

Jakob Schaetz, mit Wirkung zum 11. Juli als Vorsitzender bestimmt, ist seit fünf Jahren im Verein tätig. Dodell und Dr. Anton Schuster, der auch Vorsitzender der Stiftung Hospizverein ist, wurden in den Vorstand kooptiert. Dodell wird in dieser Position das Team für das Bauprojekt „Zwei Hospize in Polling“ weiter unterstützen, Dr. Anton Schuster vor allem Jakob Schaetz und seinen Stellvertreter Thomas Dorsch bei Führungsaufgaben. Schaetz lebt in der Gemeinde Bernried und ist Chef einer international tätigen Marketingberatungsfirma mit Sitz in München.

Mit der neu formierten Vorstandschaft sei die Hospizarbeit in Polling und die Zukunft des Standorts in der von Renate Dodell beschriebenen Motivation weiter gesichert: „Wir tun das nicht zum Selbstzweck und um uns selbst auf die Schulter zu klopfen, sondern wir tun es für die Menschen und ihre Angehörigen, die sich uns anvertrauen, die in ihrem Leben und am Lebensende eine ganz schwere Zeit zu bestehen haben.“ (AZ)