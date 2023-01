Ohne Rettungsschirm droht nicht nur in Weilheim der freien Kulturszene das Aus

Nach Corona nimmt das kulturelle Leben wieder Fahrt auf. Dennoch gibt es Schwierigkeiten. Ein Interview mit dem Experten Wolfgang Ramadan.

Mit den Stars der Kabarettszene startet Kulturveranstalter BrotZeit & Spiele ins neue Jahr und wagt einen echten Neuanfang nach den zwei, vor allem für freie Kulturveranstalter schweren Pandemie-Jahren. Impresario, Poet und Musiker Wolfgang Ramadan spricht darüber im AK-Interview.

Vor Corona waren Sie mit BrotZeit & Spiele erfolgreich und brachten Kultur in die ländliche Region im Oberland, Kultur, die sonst nur in den Veranstaltungsorten der großen Städte zu erleben war. Nun starten Sie erneut Ihre Abo-Programme, doch diesmal so gut wie ohne Förderung. Was erwartet Ihre Abo-Kunden 2023?

Wolfgang Ramadan: Wir wagen einen Neustart mit bewährtem Konzept und hoffen darauf, dass unser Publikum genauso zahlreich erscheint wie vor Corona. Jetzt gilt es für das Jahr 2023 unser Publikum zurückzugewinnen – nur so können wir als freie Kulturveranstalter überleben – dann kann die kulturelle Grundversorgung von BrotZeit & Spiele 2024 sein 20. Jubiläum feiern.

Die Pandemie hat die Kulturlandschaft leider nachhaltig verändert, vor allem aber haben sich auch Gewohnheiten des Publikums geändert. Was beobachten Sie und wie gehen Sie und Ihr Team damit um, ohne Subventionen für das Jahr 2023?

Wolfgang Ramadan: Im Herbst/Winter 2022 hatten wir einen Einbruch der Nachfrage von 80 Prozent. Trotzdem konnten wir vierzig Vorstellungen, dank der Förderungen durchführen und somit Künstler, Techniker, Mieten etc. bezahlen. Momentan läuft die Abo-Verlängerung für 2023. Wir können leicht steigende Zahlen verzeichnen, ob die Auslastung aber ausreicht, um das nächste Jahr zu überleben, sehen wir Anfang Januar. Das Publikum ist vorsichtig geworden, sparsam und selektiv. Christkindlmärkte sind überlaufen, aber Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen werden kaum verkauft.

Lesen Sie dazu auch

Zudem gibt es wegen Terminstaus seit knapp drei Jahren ein Überangebot an Veranstaltungen. Für den Fall, dass die Besucherzahlen nicht steigen, sehe ich drei Szenarien. Erstens: Wir stellen den Betrieb ein - dann gibt es keine Kultur mehr vor Ort. Zweitens: Wir „knebeln“ die Künstler und zahlen niedrigere Honorare, dann müssen auch die Künstler schauen, wie sie überleben. Drittens: Der Freistaat Bayern bringt einen funktionierenden Rettungsschirm auf den Weg, der den kleinen und freien Künstlern und Veranstaltern das Überleben so lange sichert, bis die Auswirkungen der Pandemie nicht mehr spürbar sind.

Was unterscheidet Ihr Angebot von den vielen anderen? Was bedeutet Ihr Engagement für die Menschen im Oberland?

Wolfgang Ramadan: Die kulturelle Grundversorgung von BrotZeit & Spiele steigert die Lebensqualität durch ein Kulturangebot vor Ort. Keine langen Wege und ein hochkarätiges Programm, mit über 1500 Vorstellungen seit 2004, bedeuten kurze Wege, Klimaschutz und Zeitersparnis. Vorstellung im ländlichen Raum schonen Geldbeutel und Nerven, fördern soziale Kontakte, das Wir-Gefühl und den Zusammenhalt. Kultur als Lebensstil. Das „Runter-vom-Sofa-Abo“ ist mit seinen hochwertigen Kulturprogrammen aus dem kulturellen Leben in Oberbayern nicht mehr wegzudenken. Bis zur Pandemie kostete unsere kulturelle Grundversorgung dem Steuerzahler keinen Cent. Ganz im Gegenteil! BrotZeit & Spiele konnte nicht nur einen herausragenden Beitrag zur Kulturarbeit vor Ort leisten, sondern war bis zu Pandemie auch ein erheblicher wirtschaftlicher Faktor. Neben den Mieten für die Veranstaltungsorte wurden nicht nur Künstler und Künstlerinnen, Technikern und Technikerinnen sowie das Catering bezahlt, sondern auch Werbung, GEMA, Künstlersozialkasse - und Steuern ohnehin. Wenn wir die nächsten Jahre überleben, können wir unsere Kulturarbeit auch in Zukunft so wie vor der Pandemie fortführen.

Was wünschen Sie sich von der Kulturpolitik, was von Ihrem Publikum?



Wolfgang Ramadan: Ich wünsche mir unser Publikum zurück! Möge es wieder gerne, gesund und munter, ins Theater gehen und gemeinsam mit uns begeisternde Abende mit unseren Künstlern feiern. Und ich wünsche mir vom Freistaat Bayern einen Rettungsschirm für das Jahr 2023.