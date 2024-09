Polizeibeamte vereiteln Drogengeschäft in Weilheim

Beamten der Zentralen Ergänzungsdienste Murnau fielen am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr, am Volksfestplatz in Weilheim zwei verdächtige Personen auf. Als diese einer Kontrolle unterzogen werden sollten, flüchteten sie zu Fuß. Ein Verdächtiger konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei dem 29-jährigen Weilheimer wurden Cannabis und Kokain gefunden und sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Auf Nachfrage unserer Redaktion informierte die Polizei, dass es sich um eine „einstellige Grammzahl beim Cannabis und weniger als ein Gramm beim Kokain handelte“. (AZ)

Christian Mühlhause