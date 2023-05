Prügelei auf dem Volksfest in Weilheim

Gleich zweimal wird auf dem Volksfest in Weilheim nicht nur beleidigt, sondern es kommt auch zu körperlichen Attacken. Mann muss auf Polizeistation getragen werden.

Samstagnacht auf dem Volksfest in Weilheim ging es nicht immer nur fröhlich zu. Gegen 23.30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung. Durch Sanitäter wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weilheim herbeigewunken, da gerade "jemandem in das Gesicht geschlagen wurde". Als die Beamten hinzukamen, ergriffen zwei Personen die Flucht, konnten jedoch durch die eingesetzten Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Bei der einen Person handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Peißenberg, der als Täter der Körperverletzung identifiziert wurde. Die zweite Person war sein Freund. Der Geschädigte, ein 15-jähriger Apfeldorfer, kam mit leichten Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Grund für die körperliche Attacke des Täters war eine anscheinend zuvor erfolgte verbale Provokation. Beide Personen waren alkoholisiert. Gegen den beschuldigten Peißenberger wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/640-0 zu verständigen.

Ein Volksfestgast beleidigte Polizei und prügelte auf sie ein

Ebenfalls am Samstag gegen 22.45 Uhr sollte ein 20-jähriger Peißenberger durch den Sicherheitsdienst aus dem Festzelt gebracht und des Geländes verwiesen werden. Grund war ein zuvor gezeigtes aggressives Verhalten des stark alkoholisierten Peißenbergers. Auch einem polizeilichen Platzverweis kam der junge Mann nicht nach und wurde zunehmend aggressiver. Außerdem fing er an, die eingesetzten Polizisten zu beleidigen. Als ihm schließlich bei weiterer Nichtbefolgung des Platzverweises ein Gewahrsam angedroht wurde, fing er an, die Beamten zu bedrohen und die Fäuste gegen sie zu richten. Bei der nun im Anschluss erfolgten Ingewahrsamnahme durch die Polizeibeamten versuchte er noch, gegen die Beamten zu treten, zu schlagen, und beleidigte sie fortlaufend. Letztlich wurde der Randalierer fixiert und musste schließlich durch die eingesetzten Beamten in eine Zelle der Polizeiinspektion Weilheim getragen werden, wo er die restliche Nacht verbrachte. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Beschuldigte musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss sich nun wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/640-0 zu verständigen.

Auch am Sonntag musste die Polizei einsatztechnisch aufs Volksfest. Gegen 22 Uhr fiel ein 29-Jähriger aus Wessobrunn im Bierzelt des Volksfestes zunächst unangenehm auf, da er sich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums übergeben musste. Nachdem er zunächst durch den Sicherheitsdienst aus dem Bierzelt verbracht wurde, kehrte der 29-Jährige kurze Zeit später wieder an seinen Biertisch zurück. Hier ging der 29-Jährige dann zu einem anderen Biertisch, an dem zwei Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren saßen und zeigte hier unvermittelt seinen Penis vor. Der 19-Jährige wurde daraufhin erneut aus dem Bierzelt verbracht und vom Sicherheitsdienst an die Polizei übergeben. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Platzverweis mit Hausverbot ausgesprochen und ein Strafverfahren wegen Verdachts der exhibitionistischen Handlungen eingeleitet. (AZ)